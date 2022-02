MotoGP, Marini: "Pronto a dimostrare il mio valore agli scettici" - News (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il campionato è ormai alle porte e il primo week - end del Qatar sancirà i primi valori in campo, dopo un inverno di test in cui in molti sono andati forte. Uno di questi è sicuramente Luca Marini , ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il campionato è ormai alle porte e il primo week - end del Qatar sancirà i primi valori in campo, dopo un inverno di test in cui in molti sono andati forte. Uno di questi è sicuramente Luca, ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Luca Marini: 'Non cerco rivincite, con questa Ducati convincerò gli scettici' - dianatamantini : MOTOGP - Luca Marini carico verso il suo secondo anno MotoGP. Ricorda il 2021 e sottolinea i passi avanti. 'Non è u… - corsedimoto : MOTOGP - Luca Marini carico verso il suo secondo anno MotoGP. Ricorda il 2021 e sottolinea i passi avanti. 'Non è u… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Luca Marini: 'Non cerco rivincite, con questa Ducati convincerò gli scettici' - Gazzetta_it : Luca Marini: 'Non cerco rivincite, con questa Ducati convincerò gli scettici' -