Mosca: «Non riconosciamo l'attuale governo ucraino» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 12.36 - Mosca non si ferma Il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov ha spiegato che «Mosca non può riconoscere l'attuale governo dell'Ucraina». Questo conferma come il reale obiettivo dell'invasione non sia solo il Donbass ma la conquista di tutto il paese e la sostituzione dell'attuale esecutivo con uno gradito al Cremlino Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 12.36 -non si ferma Il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov ha spiegato che «non può riconoscere l'dell'Ucraina». Questo conferma come il reale obiettivo dell'invasione non sia solo il Donbass ma la conquista di tutto il paese e la sostituzione dell'esecutivo con uno gradito al Cremlino

