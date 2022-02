Mosca, contro la guerra si dimette Elena Kovalskaya: “Impossibile lavorare per un assassino” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le persone stanno manifestando in Russia contro la guerra, semplici cittadini come anche intellettuali e personaggi del mondo della cultura: è il caso di Elena Kovalskaya, direttrice del Centro culturale e teatrale statale Vsevolod Meyerhold di Mosca, che ha annunciato le sue dimissioni in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina. lena Kovalskaya, direttrice del Centro culturale e teatrale statale Vsevolod Meyerhold di Mosca “È Impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui”, ha scritto nel suo post, riportato dal giornalista Kevin Rothrock, che lavora per Meduza, uno dei pochi media russi indipendenti, considerato dal governo del Cremlino come “un agente straniero”. ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le persone stanno manifestando in Russiala, semplici cittadini come anche intellettuali e personaggi del mondo della cultura: è il caso di, direttrice del Centro culturale e teatrale statale Vsevolod Meyerhold di, che ha annunciato le sue dimissioni in segno di protestal’invasione dell’Ucraina. lena, direttrice del Centro culturale e teatrale statale Vsevolod Meyerhold di“Èper une riscuotere uno stipendio da lui”, ha scritto nel suo post, riportato dal giornalista Kevin Rothrock, che lavora per Meduza, uno dei pochi media russi indipendenti, considerato dal governo del Cremlino come “un agente straniero”. ...

