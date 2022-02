Mosca, contro la guerra si dimette Elena Kovalskaya: 'Impossibile lavorare per un assassino' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le persone stanno manifestando in Russia contro la guerra , semplici cittadini come anche intellettuali e personaggi del mondo della cultura: è il caso di Elena Kovalskaya , direttrice del Centro ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le persone stanno manifestando in Russiala, semplici cittadini come anche intellettuali e personaggi del mondo della cultura: è il caso di, direttrice del Centro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il mondo si mobilita contro la guerra a fianco dell'Ucraina. In piazza non solo i cittadini ucraini che s… - straneuropa : Centinaia di persone arrestate a Mosca. Manifestavano contro la guerra. Il dissenso non piace a Putin. Lo dico pe… - Piu_Europa : #SanPietroburgo! Nonostante arresti e violenze durante manifestazioni di oggi, stasera cittadini San Pietroburgo,… - pm_io1 : RT @Luce_news: Mosca, contro la guerra si dimette Elena Kovalskaya: “Impossibile lavorare per un assassino” - follettin89 : RT @PBerizzi: Ma tutti quelli che da due anni gridano alla 'dittatura' per un vaccino e chiedono 'libertà' esattamente dove sono finiti? Fa… -