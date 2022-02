Morto il magistrato Liliana Ferraro: la salernitana che ha dato più lustro alla sua città (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – È morta a Roma, dopo una breve ma implacabile malattia, Liliana Ferraro. Ella è stata, indubbiamente, la salernitana che ha dato più lustro alla città nella storia contemporanea. Liliana Ferraro era nata a Lustra Cilento il 22 giugno dle 1944. Tutta la sua vita professionale e la sua carriera si sono sviluppate fino ai massimi livelli della magistratura. Divenendo il braccio destro di Giovanni Falcone. In una raraintervista rilasciata alla città di Salerno, pubblicata il 13 giugno 2004 e qui ripresa dal blog di Mario Avagliano, emerge il particolare attaccamento di Liliana Ferraro a Salerno. Di seguito, alcuni passaggi: L’infanzia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – È morta a Roma, dopo una breve ma implacabile malattia,. Ella è stata, indubbiamente, lache hapiùnella storia contemporanea.era nata a Lustra Cilento il 22 giugno dle 1944. Tutta la sua vita professionale e la sua carriera si sono sviluppate fino ai massimi livelli della magistratura. Divenendo il braccio destro di Giovanni Falcone. In una raraintervista rilasciatadi Salerno, pubblicata il 13 giugno 2004 e qui ripresa dal blog di Mario Avagliano, emerge il particolare attaccamento dia Salerno. Di seguito, alcuni passaggi: L’infanzia ...

anteprima24 : ** Morto il magistrato #Liliana #Ferraro: la salernitana che ha dato più lustro alla sua città **… - mariber56 : RT @musicma38255522: @ImolaOggi Un inchiesta su tutte queste morti è obbligatorio farla, nessun magistrato si è insospettito, nella causa d… - musicma38255522 : @ImolaOggi Un inchiesta su tutte queste morti è obbligatorio farla, nessun magistrato si è insospettito, nella caus… - Massimo46572086 : come sempre il tributo più alto lo paga la povera gente! Non ho sentito un politico, magistrato che sia morto per C… -