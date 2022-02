Moda novità nail art e tonalità primavera 2022 | la manicure nera di Soleil Sorge e il verde oliva

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Continuano ad arrivare molte nuove ispirazioni per quanto riguarda le nuoveart per la. Quindi le variesono tutte da prendere in considerazione, per avere sempre un look molto glamour in ogni occasione. TendenzeartPer avere unaallasi possono abbinare i colori rosso e fucsia. Queste due nuance si assomigliano molto e si possono alternare sulle unghie. Inoltre per completare il tutto si possono aggiungere dei pois o degli smile, per avere un look molto più sbarazzino. Su una base nude si possono creare dei meravigliosi fiori secchi. In questo caso si può utilizzare il pennello e invece per le più inesperte sono perfetti gli sticker. Sulle unghie si può anche ricreare la ...