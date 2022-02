Mobilità, dove e come presentare domanda. Le GUIDE del Ministero per docenti, ATA, personale educativo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Pubblicate le ordinanze ministeriali relative alle operazioni di Mobilità 2022/23 per il personale docente, ATA, educativo e gli insegnanti di religione cattolica. Sul sito del Ministero dell’istruzione una sezione dedicata con le GUIDE per la presentazione delle domande su Istanze online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Pubblicate le ordinanze ministeriali relative alle operazioni di2022/23 per ildocente, ATA,e gli insegnanti di religione cattolica. Sul sito deldell’istruzione una sezione dedicata con leper la presentazione delle domande su Istanze online. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità 2022/23, dove e come presentare domanda. Le GUIDE del Ministero per docenti, ATA, personale educativo - roby42462412 : E il 4 minut dela partita nessuno da 1 mese si sente, grazie delle bandiere ma la gradinata nord avrebbe fatto sent… - laura_valenzano : RT @timeforafrica: Anche le #guerre sono trattate in modo diverso. Da un anno in #Etiopia c'è una guerra, con morti ammazzati, genocidio,… - Zufan45489403 : RT @timeforafrica: Anche le #guerre sono trattate in modo diverso. Da un anno in #Etiopia c'è una guerra, con morti ammazzati, genocidio,… - ellellev_ : RT @timeforafrica: Anche le #guerre sono trattate in modo diverso. Da un anno in #Etiopia c'è una guerra, con morti ammazzati, genocidio,… -