Missili su Kyiv mentre l'esercito russo è alle porte della capitale. Tutti gli aggiornamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'esercito ucraino è riuscito a riprendere il controllo dell'aeroporto di Antonov a Hostomel, vicino Kiev. Nel pomeriggio di ieri era finito in mano russa: era visto come un punto strategico per Mosca che lo avrebbe utilizzato come testa di ponte per accogliere le forze necessarie per invadere la capitale. Durante la notte la capitale ucraina Kyiv è stata colpita da Missili balistici e da crociera che hanno colpito anche palazzi residenziali. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha detto che sono state ferite gravemente tre persone. Alcune fonti di intelligence hanno riferito al sito di notizie Ukrayinska Pravda che il piano russo per prendere Kyiv e i palazzi delle istituzioni comprende: intensificare attacchi lungo i ...

