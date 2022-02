Missili su Kiev

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 5.35 - Colpita la capitale dell'Ucraina È stata una notte di paura quella trascorsa pered i suoi concittadini.balistici russi hanno infatti colpito la capitale. La gente si è rifugiata nei bunker. Segnalata la presenza in città di truppe d'assalto di Mosca. Uno deiha colpito una struttura del centro scatenando un incendio in un palazzo che avrebbe causato delle vittime.

Ultime Notizie dalla rete : Missili Kiev

Ucraina e la fuga da, migliaia nei sotterranei: 'Ore di terrore, al buio con la paura di ... Così Salvini ci riprova minacciando di emulare Jan Palach: 'E' la Russia che sgancia i, sono ...L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha già condotto forze speciali di Putin a(su cui sono stati sganciati) conquistata anche Chernobyl fra le altre città. Ma l'Ucraina ...e non pensare a quelli rannicchiati nei seggiolini delle migliaia di auto incolonnate per lasciare la capitale Kiev sotto le bombe, abbandonando tutte le certezze. Sentire la pioggia di missili sul ...É stata una notte di esplosioni per Kiev, oggetto di lancio di missili da parte della Russia: il ministro degli Esteri dell’Ucraina ha affermato che “l’ultima volta che la nostra capitale aveva visto ...