Missili su Kiev | “potrebbe cadere entro oggi” Zelensky | “Ci hanno lasciati da soli | serve coalizione contro la guerra”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb –su, le forze russero prendere la capitale ucraina, mentre il presidenteaccusa gli Usa – “Cia combattere da” – e si appella a una “la“. Una pia dida crociera e balistici russi è caduta nella notte su, mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la capitale, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia, dove è in atto un fitto bombardamento. L’esercito ucraino riporta che al momento sono in atto combattimenti a nord della ...

Ultime Notizie dalla rete : Missili Kiev

... ferme e tutte in fila, tentano di uscire daper cercare un rifugio sicuro, temendo l'arrivo dell'esercito russo. Sulla capitale piovono irussi, secondo la Cnn le forze russe sarebbero ...Una serie di esplosioni è stata sentita a, dove sono suonate le sirene di allarme anti - bombardamento e il sindaco ha introdotto il coprifuoco. Esplosioni sono state avvertite anche a ...Nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelenski ha confermato le indiscrezioni sui missili russi lanciati su Kiev, in un discorso proferito alla nazione stamattina. Zelensky ha detto che i ...Fonti russe parlano di "sfondamento" via terra delle loro truppe alla frontiera con l'Ucraina, mentre piovono missili sul porto di Odessa, dove ci sarebbero già stati 18 morti. I combattimenti ...