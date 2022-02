“Miriana, fatti curare!”: l’attacco shock di Nicola Pisu – VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo Patrizia Mirigliani anche Nicola Pisu è intervenuto online (con un VIDEO che trovate in apertura del nostro articolo) per contestare le parole di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, dette in queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip. “Miriana, fatti curare!”, l’attacco shock di Nicola Pisu Ciao a tutti ragazzi, voglio fare questo VIDEO... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo Patrizia Mirigliani ancheè intervenuto online (con unche trovate in apertura del nostro articolo) per contestare le parole di Manila Nazzaro eTrevisan, dette in queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip. “”,diCiao a tutti ragazzi, voglio fare questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lizyosb : @cleoliv24 Questo profilo ha senso di esistere solo per le tue continue offese a Miriana! Ma vergognati e fatti una… - ale_dillo : RT @La_Anto77: Miriana è completamente svalvolata. Ne ha dette di ogni su Soleil e ha la faccia tosta da dire che non ne ha mai parlato mal… - blogtivvu : “Miriana, fatti curare!”: l’attacco shock di Nicola Pisu – VIDEO - Voice_People021 : @teresyls @Mexogenesis @regno_disoleil Per non parlare di quando hanno reso la preferita Nathaly che aveva pronunci… - Deliberatament1 : @soleil_fans Peccato che si sia dimenticata tutti gli insulti fatti a Miriana insieme e Katia. Ipocrita -