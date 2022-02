Mine vaganti di Ozpetek e la parodia della famiglia tradizionale: il riscatto dell’unicità delle persone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. A volte è il luogo in cui ci rifugiamo, altre quello da cui scappiamo. La famiglia, secondo l’accezione più italiana che si può dare a questo terMine, è luce e ombra al tempo stesso. Proprio questo microcosmo, che si regge su dinamiche assai complicate, è al centro di Mine vaganti, trasposizione teatrale dell’omonimo film di Ferzan Ozpetek. È sempre il regista e sceneggiatore turco, alla sua prima opera teatrale, a guidare lo spettacolo che sarà al Teatro Donizetti di Bergamo fino a domenica 27 febbraio. A mettere in scena le tragicomiche vicende della famiglia Cantone è il cast capitanato da Francesco Pannofino, nei panni di Vincenzo Cantone, Iaia Forte, che interpreta Stefania, moglie di Vincenzo, e una strepitosa Simona Marchini, la nonna ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. A volte è il luogo in cui ci rifugiamo, altre quello da cui scappiamo. La, secondo l’accezione più italiana che si può dare a questo ter, è luce e ombra al tempo stesso. Proprio questo microcosmo, che si regge su dinamiche assai complicate, è al centro di, trasposizione teatrale dell’omonimo film di Ferzan. È sempre il regista e sceneggiatore turco, alla sua prima opera teatrale, a guidare lo spettacolo che sarà al Teatro Donizetti di Bergamo fino a domenica 27 febbraio. A mettere in scena le tragicomiche vicendeCantone è il cast capitanato da Francesco Pannofino, nei panni di Vincenzo Cantone, Iaia Forte, che interpreta Stefania, moglie di Vincenzo, e una strepitosa Simona Marchini, la nonna ...

