Milano Fashion Week: i migliori beauty look (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano presenta le collezioni Autunno/Inverno 2022-23. Le acconciature si muovono tra passato e futuro e i make-up puntano sulla luminosità dell'incarnato, con un grande ritorno del blush rosato. Tutti i dettagli beauty dalle passerelle Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 febbraio 2022)presenta le collezioni Autunno/Inverno 2022-23. Le acconciature si muovono tra passato e futuro e i make-up puntano sulla luminosità dell'incarnato, con un grande ritorno del blush rosato. Tutti i dettaglidalle passerelle

Advertising

ederwaiss73 : Sul treno di fronte a me c'è una tizia che sta andando alla #settimanadellamoda a Milano, è vestita talmente fashio… - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop February 25, 2022 at 11:00AM - LadyCam24 : Ma perchè ci deve essere solo la Milano Fashion Week e non possiamo fare anche l Roma Fashion Week ci sono così ta… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Il glamour secondo Emporio Armani - Affaritaliani : Milano Fashion Week: Prada, Moschino e Genny al top -