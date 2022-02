Milan-Udinese, MOVIOLA LIVE: proteste sul gol di Leao. Contatto con Tomori, Beto chiede un rigore. Ok il pari di Udogie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milan-Udinese è il primo anticipo della 27a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18.50, arbitra Matteo Marchetti della sezione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022)è il primo anticipo della 27a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18.50, arbitra Matteo Marchetti della sezione...

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - PietroMazzara : Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina… - sportmediaset : #SerieA: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria. #SportMediaset… - ComunqueMilan : 73° - grande recupero difensivo di #TheoHernandez, che poi viene abbattuto; quando si rialza si distrae e l'Udinese… - MarcoGuidi13 : @PianiMino In sincerità il Milan di oggi non merita assolutamente la vittoria. Meglio l’Udinese -