Milan Udinese LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di venerdì 25 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Udinese, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Milan Udinese 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 18.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Udinese 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Marchetti CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, ilvalido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Meazza,valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 18.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Marchetti CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - PietroMazzara : Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina… - sportmediaset : #SerieA: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria. #SportMediaset… - ilProf_93 : “E tu hai mai rischiato nella vita?” “Si, ho lasciato fuori Becao al fantacalcio prima di Milan-Udinese valevole pe… - SportPesa_IT : Tra un paio d'ore comincia il 27° turno di serie A. In Campo Milan ed Udinese. A seguire Genoa-Inter -