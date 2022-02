Milan-Udinese, l’ira dei tifosi: “Si celebra degnamente il gol di Muntari” | LIVE... (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milan-Udinese finisce con il risultato di 1 a 1 ma i tifosi sono infuriati sui social per gol di mano realizzato da Udogie Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022)finisce con il risultato di 1 a 1 ma isono infuriati sui social per gol di mano realizzato da Udogie

Advertising

AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - PietroMazzara : Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina… - luciaespinosas : @jarryscotto milan udinese io dico x - lil_Kazutora : RT @AntoVitiello: #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla fine d… -