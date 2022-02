Milan Udinese 1-0 LIVE: Leao-gol ma si fa male alla caviglia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Udinese, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Udinese MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Cross dalla destra di Molina, a centro area svetta Beto che non riesce a dare potenza al suo colpo di testa; facile per Maignan. 6? Tomori cerca la palla lunga per Messias, Becao fa buona guardia e Silvestri può uscire in presa bassa. 7? Molina fa correre Becao sulla destra, cross rasoterra al centro dove Tomori è provvidenziale nell’anticipare Beto. 12? Walace pesca ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Cross ddestra di Molina, a centro area svetta Beto che non riesce a dare potenza al suo colpo di testa; facile per Maignan. 6? Tomori cerca la plunga per Messias, Becao fa buona guardia e Silvestri può uscire in presa bassa. 7? Molina fa correre Becao sulla destra, cross rasoterra al centro dove Tomori è provvidenziale nell’anticipare Beto. 12? Walace pesca ...

