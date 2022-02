(Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessioè intervenuto aTV dopo il pareggio con l'Udinese: "Pensavamo e speravamo in qualche minuto in più...

AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz… - AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_: ??Ricordiamo che sono in diffida #TheoHernandez, Alessio #Romagnoli e Brahim #Diaz. Stasera tutti e tre saranno regolarme… - notizie_milan : Romagnoli: “Anche secondo Udogie era mano” - sportli26181512 : Milan, Romagnoli: 'Anche secondo Udogie era fallo di mano, il Var doveva aiutare. Ma non deve essere un alibi': Ale… -

- UDINESE 1 - 1: HIGHLIGHTS- Udinese 1 - 1(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria,, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali, Messias (65' Saelemaekers), Diaz (85' Maldini), Leao; ...IL TABELLINO- Udinese 1 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori : 29' pt Leao (Mil), 20' st Udogie (Udi) Assist : 29' pt Tonali (Mil)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Tomori,, ...Intervistato a MilanTv, Alessio Romagnoli ha commentato così il pareggio con l'Udinese: "Pensavamo e speravamo in qualche minuti in più di recupero, loro hanno fatto la loro partita e perdevano tanto ...La moviola di Milan-Udinese, gara valida per il 27° turno della Serie A 2021-2022: manca un calcio di rigore ai friulani e restano molti dubbi sul ...