Milan, Maldini: «Non possiamo avere sempre arbitri esordienti» (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Così il dirigente rossonero dopo l'Udinese Paolo Maldini ha parlato a DAZN dopo Milan-Udinese. Le sue parole. arbitri – «Il Milan è in testa e con tutto rispetto non può avere sempre esordienti a San Siro, sono partite difficili ed è ancora più difficile per chi è all'esordio, certe cose si gestiscono meglio con l"esperienza. L'arbitro ha avuto delle pecche non si è quasi mai giocato, ma era all'esordio». TENSIONE – «La squadra è giovane in tanti elementi, la gestione della tensione è difficile. Per la prima volta i nostri si trovano a giocare per vincere qualcosa». DERBY – «Ci prepareremo per giocare la Coppa Italia come merita, una semifinale contro l'Inter, partita fondamentale, vogliamo avvicinarci a vincere finalmente un titolo».

