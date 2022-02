Milan | infortunio Ibrahimovic | lo svedese corre verso il rientro in campo – VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccante delha pubblicato sui social unin cuie si allena inÈ la vigilia di–Udinese. La squadra di Pioli cercherà di riscattare il pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana e confermarsi in vetta alla classifica. Contro i friuliani non ci sarà Zlatan. Loè ancora alle prese con l’rimediato contro la Juventus. Sui social mostra però con unche il suo ritorno non è cosi lontano: scatti e passaggi sul. Easy pic.twitter.com/H6fQTuWOKN— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) February 25, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

... rientro per metà marzoIBRAHIMOVIC : fastidio al tendine d'Achille, rientro per fine febbraio GABBIA: fascite plantare, da valutare KJAER :al ginocchio sinistro, stagione finita ...... ma ha fatto sempre fatica a prendersi il posto da titolare, tra qualchedi troppo e una ... In Serie A, oltre alla Juve, c'è anche il. Ma c'è anche il PSG insieme ai maggiori club della ...È la vigilia di Milan–Udinese. La squadra di Pioli cercherà di riscattare ... Lo svedese è ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro la Juventus. Sui social mostra però con un video che il ...AC Milan L’attaccante del Milan tuttavia non rientrerà per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport il suo rientro è slittato a causa dell’entità dell’infortunio.