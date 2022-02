Milan | furia Maldini contro arbitro e Var | ' Chi decide deve capire di calcio'

Advertising

Punta un dito prima contro il suo, la prestazione, poi contro l'arbitro, l'errore che il club di Via Aldo Rossi ritiene evidente. 'Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che ...L'allenatore del, pur ammettendo la prestazione non certo esaltante dei suoi, mette nel mirino l'episodio che ha coinvolto il difensore ospite Destiny Udogie , che ha segnato il match di San ...Il Milan pareggia 1-1 nel match casalingo contro l'Udinese. Nel post partita il tecnico Stefano Pioli non ci sta e reclama il fallo di mano ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio contro l'Udinese, prendendosela con la rete dell'1-1 messa a segno da ...