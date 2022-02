Milan e Inter sfida totale: sgarbo e risposta, doppio affare da 40 milioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Non solo scudetto: doppio duello di mercato tra Inter e Milan con l’assalto a due centrocampisti della Serie A, sfida tra le due Milanesi Inter e Milan continuano il duello… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Non solo scudetto:duello di mercato tracon l’assalto a due centrocampisti della Serie A,tra le dueesicontinuano il duello… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AntoVitiello : Pareggia anche l'Inter, tutto ancora aperto al vertice della classifica. #Milan - carlolaudisa : Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pio… - sportmediaset : #SerieA: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria. #SportMediaset… - Eurosport_IT : SI FERMA ANCHE L'INTER ?? I nerazzurri non approfittano del pari del Milan e trovano la quarta partita di fila senz… - _AndreaBosco_ : L'#Inter conosceva il risultato del #Milan e non ha saputo sfruttare questo vantaggio mentale. Le due milanesi non… -