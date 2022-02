Mihajlovic parla della guerra, si commuove e lascia la conferenza: 'Ero felice solo quando...' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sinisa Mihajlovic , nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Salernitana - Bologna , ha parlato del conflitto tra Russia ed Ucraina e si è commosso ripensando a quello nella ex Jugoslavia ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sinisa, nel corsostampa alla vigilia di Salernitana - Bologna , hato del conflitto tra Russia ed Ucraina e si è commosso ripensando a quello nella ex Jugoslavia ...

