Mihajlovic | «Mentre vincevo il campionato con la Lazio bombardavano il mio paese»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Bologna Sinisa, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara tra i felsinei e la Salernitana, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, ha fatto alcuni riferimenti alla situazione Ucraina, che dopo l’attacco militare della Russia tiene in ansia il mondo. Ho letto una frase. Diceva così: quando la guerra si fa tra i ricchi, sono i poveri a morire. Ecco, io sono convinto che la guerra non possa e non debba essere l’unico modo per risolvere i problemi. Ricordo che quandola Coppa dei Campioni c’era la guerra, che quandoilcon lail mio. E ricordo che quando giocavo riuscivo a non pensare alla guerra, a quello che stava succedendo. Era l’unico momento in cui ci riuscivo e ...