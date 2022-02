Mihajlovic: “Guerra tra ricchi, sono sempre i poveri a morire” | VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sinisa Mihajlovic, tecnico felsineo, alla vigilia di Salernitana-Bologna ha parlato in conferenza stampa a Casteldebole della Guerra in corso in Ucraina: lui l'ha vissuta nella ex Jugoslavia. Le tristi dichiarazioni dell'allenatore serbo nel VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sinisa, tecnico felsineo, alla vigilia di Salernitana-Bologna ha parlato in conferenza stampa a Casteldebole dellain corso in Ucraina: lui l'ha vissuta nella ex Jugoslavia. Le tristi dichiarazioni dell'allenatore serbo nel

Advertising

Maria15112786 : Bologna, Sinisa Mihajlovic parla della guerra in Ucraina, poi si commuove e se ne va - gilnar76 : Conferenza stampa Mihajlovic: «La guerra non può essere l’unico mezzo per risolvere i problemi» #Acmilan #Milan… - CalcioOggi : Guerra Russia-Ucraina, Sinisa Mihajlovic commosso: 'Non risolve nulla' poi lascia la conferenza - Eurosport IT - MarcoTroiano8 : RT @sportmediaset: Bologna, #Mihajlovic: 'So cosa significa vivere in guerra'. Il tecnico rossoblù: 'Tutti dobbiamo dare il nostro contribu… - sportmediaset : Bologna, #Mihajlovic: 'So cosa significa vivere in guerra'. Il tecnico rossoblù: 'Tutti dobbiamo dare il nostro con… -