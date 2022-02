Michelle Hunziker, la chirurgia estetica: il prima e dopo è devastante (Di venerdì 25 febbraio 2022) Michelle Hunziker e il ritocco estetico al seno, a confermarlo è Aurora: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Rappresenta la conduttrice per eccellenza dalla bellezza disarmante e dalla sua ironia che, grazie alla sua professionalità ha conquistato il pubblico italiano in alcuni dei programmi di successo come All Toghethet now, il tg satirico Striscia la notizia, Paperissima, Zelig e in passato anche Festivalbar: stiamo parlando della bellissima e solare Michelle Hunziker, oggi una delle conduttrici del suo primo one-woman show Michelle Impossibile. Ella è stata legata sentimentalmente ad Eros Ramazzotti da cui ha avuto la splendida figlia Aurora e a Tomaso Trussardi, storia da poco terminata. curiosità (foto web)Il suo esordio avviene nel 1994-1995 con lo show Buona Domenica ... Leggi su topicnews (Di venerdì 25 febbraio 2022)e il ritocco estetico al seno, a confermarlo è Aurora: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Rappresenta la conduttrice per eccellenza dalla bellezza disarmante e dalla sua ironia che, grazie alla sua professionalità ha conquistato il pubblico italiano in alcuni dei programmi di successo come All Toghethet now, il tg satirico Striscia la notizia, Paperissima, Zelig e in passato anche Festivalbar: stiamo parlando della bellissima e solare, oggi una delle conduttrici del suo primo one-woman showImpossibile. Ella è stata legata sentimentalmente ad Eros Ramazzotti da cui ha avuto la splendida figlia Aurora e a Tomaso Trussardi, storia da poco terminata. curiosità (foto web)Il suo esordio avviene nel 1994-1995 con lo show Buona Domenica ...

