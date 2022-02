Mi sono sorbita le influencer che si tormentano su Instagram per l’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marta Fascina è una deputata. Forse non conoscete le sue proposte di legge, ma l’avete vista togliersi la mascherina, in tribuna allo stadio, col piglio con cui altre si levano le mutande, e piantare un limone in bocca a un ottantacinquenne. Poiché, quando torna a casa dell’ottantacinquenne, la trentaduenne Marta si ha ragione di credere dorma nel lettone di Putin, io ritengo che l’arma diplomatica più seria di cui l’Italia disponga sia una diretta dolente su Instagram: Vladimir, pensaci, te lo diciamo da questo talamo che ci donasti. Chiara Ferragni è un’imprenditrice. Ieri, il suo Instagram era come sono gli Instagram di successo, corsie di supermercato in cui tra un tipo di prodotto e l’altro nessuno ti dice «ma ora cambiamo argomento» (Chiara Ferragni è l’Esselunga, mica il minimarket all’angolo: ci trovi tutto). ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marta Fascina è una deputata. Forse non conoscete le sue proposte di legge, ma l’avete vista togliersi la mascherina, in tribuna allo stadio, col piglio con cui altre si levano le mutande, e piantare un limone in bocca a un ottantacinquenne. Poiché, quando torna a casa dell’ottantacinquenne, la trentaduenne Marta si ha ragione di credere dorma nel lettone di Putin, io ritengo che l’arma diplomatica più seria di cui l’Italia disponga sia una diretta dolente su: Vladimir, pensaci, te lo diciamo da questo talamo che ci donasti. Chiara Ferragni è un’imprenditrice. Ieri, il suoera comeglidi successo, corsie di supermercato in cui tra un tipo di prodotto e l’altro nessuno ti dice «ma ora cambiamo argomento» (Chiara Ferragni è l’Esselunga, mica il minimarket all’angolo: ci trovi tutto). ...

