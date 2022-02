Meteo, maltempo nel weekend a Palermo: attesi forti venti e freddo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle prossime ore nel capoluogo siciliano è atteso un deciso peggioramento delle condizioni Meteo. Una nuova perturbazione, attualmente in formazione nel Nord Italia, scivolerà tra stanotte e sabato mattina lungo le coste siciliane portando forti venti, freddo, molte nubi e piogge. A partire dalla sera di sabato le raffiche di vento di origine settentrionale potranno soffiare intorno ai 70 km/h. Questa perturbazione influenzerà il tempo anche all’inizio della prossima settimana con molte nubi. Martedì 1 marzo invece, una zona anticiclonica dovrebbe tornare ad avvolgere l’Isola ma questa volta non porterà clima primaverile poiché trascinerà con sé ancora correnti di origine polare. Previsioni per il weekend in Sicilia Nel fine settimana il cielo in Sicilia sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle prossime ore nel capoluogo siciliano è atteso un deciso peggioramento delle condizioni. Una nuova perturbazione, attualmente in formazione nel Nord Italia, scivolerà tra stanotte e sabato mattina lungo le coste siciliane portando, molte nubi e piogge. A partire dalla sera di sabato le raffiche di vento di origine settentrionale potranno soffiare intorno ai 70 km/h. Questa perturbazione influenzerà il tempo anche all’inizio della prossima settimana con molte nubi. Martedì 1 marzo invece, una zona anticiclonica dovrebbe tornare ad avvolgere l’Isola ma questa volta non porterà clima primaverile poiché trascinerà con sé ancora correnti di origine polare. Previsioni per ilin Sicilia Nel fine settimana il cielo in Sicilia sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori ...

