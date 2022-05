Mercato auto Italia - La Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sullo sfondo di un Mercato dell'auto fortemente in crisi (a gennaio ha sfiorato il -20%), dopo aver messo in evidenza le dieci auto più vendute del mese e la Top 10 delle elettriche, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. I numeri. I dati del primo mese dell'anno confermano, almeno in parte, il trend del 2021. Le vetture a benzina continuano a calare: dalle 48.594 unità dello scorso gennaio si è passati a 29.659, per una quota di Mercato scesa al 27,2%. Stesso discorso per le diesel, passate da 36.497 a 20.734 (quota del 19%), e le auto a metano che, complice l'aumento dei prezzi, sono in calo del 48,3%, per un totale di 1.421 unità. Migliorano, invece, i modelli mild e full hybrid, che raggiungono una quota del 34,9% (per un totale di 38.016 esemplari), ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sullo sfondo di undell'fortemente in crisi (a gennaio ha sfiorato il -20%), dopo aver messo in evidenza le diecipiù vendute del mese e la Top 10 delle elettriche, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. I numeri. I dati del primo mese dell'anno confermano, almeno in parte, il trend del 2021. Le vetture a benzina continuano a calare: dalle 48.594 unità dello scorso gennaio si è passati a 29.659, per una quota discesa al 27,2%. Stesso discorso per le diesel, passate da 36.497 a 20.734 (quota del 19%), e lea metano che, complice l'aumento dei prezzi, sono in calo del 48,3%, per un totale di 1.421 unità. Migliorano, invece, i modelli mild e full hybrid, che raggiungono una quota del 34,9% (per un totale di 38.016 esemplari), ...

