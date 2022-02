Mbappé, il no al Psg e a una cifra clamorosa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Forse neanche 62 milioni a stagione riusciranno a convincere Kylian Mbappé a rinnovare il suo contratto con il Paris Saint Germain, in... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Forse neanche 62 milioni a stagione riusciranno a convincere Kyliana rinnovare il suo contratto con il Paris Saint Germain, in...

Advertising

sportli26181512 : Mbappé, il no al Psg e a una cifra clamorosa: Forse neanche 62 milioni a stagione riusciranno a convincere Kylian M… - FallosDeCorrea : @YTSamuelNavas La del psg q tengo, d Mbappe - AleColumn99 : Al rientro i campo, il PSG è subito aggressivo e segna dopo pochi minuti su una grande azione personale di Mbappé.… - PSGRelay : RT @JuventusUn: #PSG, il dopo #Mbappé si trova in casa #Juventus | Ecco di chi si tratta! LA CESSIONE? - JuventusUn : #PSG, il dopo #Mbappé si trova in casa #Juventus | Ecco di chi si tratta! LA CESSIONE? -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Psg Calciomercato Juventus, messo in vendita - Promessa e colpo da 60 milioni Se il club di Carlo Ancelotti arriverà a Mbappé e Haaland, Asensio vedrà ridursi ulteriormente lo ... Ma c'è anche il PSG insieme ai maggiori club della Bundesliga, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. L'...

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto - Firma a zero Stando a quanto si apprende da 'ElNational.cat', inoltre, Dembele e il suo entourage avrebbero già raggiunto un accordo per il passaggio al PSG. I francesi potrebbero perfino già annunciarlo ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Se il club di Carlo Ancelotti arriverà ae Haaland, Asensio vedrà ridursi ulteriormente lo ... Ma c'è anche ilinsieme ai maggiori club della Bundesliga, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. L'...Stando a quanto si apprende da 'ElNational.cat', inoltre, Dembele e il suo entourage avrebbero già raggiunto un accordo per il passaggio al. I francesi potrebbero perfino già annunciarlo ...