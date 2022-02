Mazepin Russia | il pilota rischia di essere silurato dalla F1

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La rimozione del logo Uralkali e di ogni riferimento dellalivrea mette ilclasse 1999 sulla graticola ancor prima dell’inizio della stagione vera e propria. La tensione della guerra Russa in Ucraina sale altissima anche nel paddock della Formula 1. Sebastian Vettel è stato il primo a prendere una posizione netta sul tema, rifiutandosi categoricamente di correre quest’anno a Sochi. Poi è arrivata la notizia che la F1 non farà tappa nel circuito Russo, e quindi il problema di Vettel si è risolto definitivamente. La F1 cancella il GP di: uno sponsor indigesto Dopo le parole di Sebastian Vettel che ha snobbato il Gp di Sochi si è mossa anche la Haas, scuderia che ha attualmente i legami più stretti con la ...

...decidendo la cancellazione del Gran Premio dia Sochi . Delicata è la posizione della Haas, che si trova nella curiosa situazione di essere un team americano con sponsor russo: Nikita...In più, ci sono ragioni politiche che renderebbero per lo meno contraddittorio andare in, ...nell'esportazione di potassio che ha garantito fondi al team e permesso al pilota Nikita, ...Haas ha annunciato che rivedrà il suo accordo con lo sponsor russo Uralkali in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA MATTINATA DEL DAY-3 16.19: Ricciardo con la McLaren migliora il proprio riscontro e si porta in nona piazza con il tempo di 1:21.488 davanti ...