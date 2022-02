Max Angioni | biografia | comico | Gesù | Italia’s Got Talent | Lol-Chi ride è fuori

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Maxè un giovanecon già alle spalle un’importante esperienza in programmi televisivi come Zelig eGot. Nel 2022 è nel cast di Lol-Chi. MaxMaxè nato nel 1990 a Como. Dopo il liceo, decide di studiare recitazione prima presso la scuola Teatro in Centro poi all’Accademia deldi Milano. Da giovanissimo era un appassionato di barzellette con le quali intratteneva i compagni di classe. MaxIl suo percorso professionale diinizia sul palco di Zelig nel 2018. Prima però ha cercato di fare quanta più possibile esperienza. Scrive e recita monologhi, partecipa a dei festival a ...

CClowndia : RT @merthurlover: Max Angioni e il Mago Forest sono i nuovi Frank Martano e Elio #LOL2 - _MatteoPino_ : Ma solo io non smetto di ridere pensando a Maccio Capatonda che dice a Max Angioni: “Bravo! Fai cacare!”? #LOL2 #lol2it - LucaChePalle : Io quoto la doggy style di (o con) Max Angioni #LOL2 #lolchirideefuori - manienteossevo : RT @merthurlover: Max Angioni e il Mago Forest sono i nuovi Frank Martano e Elio #LOL2 - lozaynodiliam : RT @merthurlover: Max Angioni e il Mago Forest sono i nuovi Frank Martano e Elio #LOL2 -

Poi il bersaglio di tutti, Max Angioni, sconosciuto ai più e proveniente da Italia's Got Talent, e il mistero Tess Masazza. L'atmosfera sembra funzionare, l'intesa anche, rimane sicuramente la ... Il profilo Instagram del comico Max Angioni Classe 1990, originario di Como, Max Angioni è uno dei comici che si sfidano nella seconda edizione di LOL, il format in cui i concorrenti devono resistere il più a lungo possibile senza ... Nel cast della seconda edizione del programma c'è anche il giovane comico lombardo lanciato da Zelig e Italia's Got Talent ...