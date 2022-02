Mauro Berruto: “Russia fuori da tutti i circuiti sportivi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Russia fuori da tutti i circuiti sportivi: il Cio e tutte le federazioni sportive devono rifiutare di far giocare qualsiasi gara o torneo lì”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della pallavolo azzurra, e responsabile Sport nella segreteria del Pd, Mauro Berruto. E ancora: “Non solo i mondiali di pallavolo di agosto, ma anche la finale di Champions, il Gp di Sochi, qualsiasi gara non deve essere disputata in Russia in questa situazione. Lo sport deve dare un segnale chiaro, respingo l’idea che lo sport se ne tiri fuori e mi auguro che faccia la sua parte. Bisogna dare un segnale a una nazione: non è accettabile quello che sta facendo. Servono scelte senza ambiguità”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “da: il Cio e tutte le federazioni sportive devono rifiutare di far giocare qualsiasi gara o torneo lì”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della pallavolo azzurra, e responsabile Sport nella segreteria del Pd,. E ancora: “Non solo i mondiali di pallavolo di agosto, ma anche la finale di Champions, il Gp di Sochi, qualsiasi gara non deve essere disputata inin questa situazione. Lo sport deve dare un segnale chiaro, respingo l’idea che lo sport se ne tirie mi auguro che faccia la sua parte. Bisogna dare un segnale a una nazione: non è accettabile quello che sta facendo. Servono scelte senza ambiguità”. SportFace.

