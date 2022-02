Matteo Salvini contro le sanzioni sullo Swift alla Russia: “Italia si tira le martellate sulle ginocchia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) In serata il leader della Lega Matteo Salvini si è espresso sulla guerra tra Russia e Ucraina, parlando in particolar modo delle sanzioni che UE e Stati Uniti hanno intenzione di comminare al Cremlino. sanzioni finora solo annunciate e non ancora portate a termine, probabilmente perché farlo significa esporre economicamente e finanziariamente anche gli stessi Stati europei che hanno interessi con la Russia. Russia, guerra e Swift: cosa significa la minacciata sanzione contro Putin L’ipotesi è emersa nelle ore successive all’invasione della Russia sul territorio dell’Ucraina: ai bombardamenti, occupazioni e video di minaccia al Governo di Zelensky, definito “di tossicodipendenti e neonazisti“, l’Occidente sta ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) In serata il leader della Legasi è espresso sulla guerra trae Ucraina, parlando in particolar modo delleche UE e Stati Uniti hanno intenzione di comminare al Cremlino.finora solo annunciate e non ancora portate a termine, probabilmente perché farlo significa esporre economicamente e finanziariamente anche gli stessi Stati europei che hanno interessi con la, guerra e: cosa significa la minacciata sanzionePutin L’ipotesi è emersa nelle ore successive all’invasione dellasul territorio dell’Ucraina: ai bombardamenti, occupazioni e video di minaccia al Governo di Zelensky, definito “di tossicodipendenti e neonazisti“, l’Occidente sta ...

