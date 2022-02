Matrimonio a prima vista, Gianluca ‘gela’ Giorgia: “Il lato estetico non è la cosa che mi ha colpito” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Matrimonio a prima vista, Gianluca gela Giorgia: “Il lato estetico non è la cosa che mi ha colpito” E’ partita l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Abbiamo conosciuto le coppie formate dal team di esperti. Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina hanno pronunciato il sì e si stanno adesso godendo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 25 febbraio 2022)gela: “Ilnon è lache mi ha” E’ partita l’ottava edizione di. Abbiamo conosciuto le coppie formate dal team di esperti. Antonio ee Mattia e Cristina hanno pronunciato il sì e si stanno adesso godendo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lucablanco73 : 'Il Santo del giorno prima', ieri #24febbraio s'è celebrato #SanEtelberto del #Kent, visse tra il VI e VII secolo,… - EnzaRomano8 : RT @SimonaVitale11: Ma con loro due non si può stare mai tranquilli???? prima il matrimonio, adesso gli attori.. Non ce la posso fare???? #Dol… - Murgi67312413 : RT @SimonaVitale11: Ma con loro due non si può stare mai tranquilli???? prima il matrimonio, adesso gli attori.. Non ce la posso fare???? #Dol… - SurrexitVere : @Corriere @albmatano in Italia grazie al Cielo non esiste il «matrimonio» omosessuale (e anche le Unioni Incivili v… - delhogws : mentre aspettavo sono entrata alla mondadori e ho detto t'ho guarda ci sta la versione nuova della principessa apri… -