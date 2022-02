Mario Liberatore | Social Media Marketer | “Con Emilia Food Love un chiaro esempio dell’importanza della digitalizzazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’imprenditore, fondatore di un’agenzia di marketing per il supporto delle aziende in ambito digitale, spiega come un’attività che vende eccellenze italiane ha potuto espandersi a livello globale sfruttando la pubblicità online Come può un’eccellenza italiana riuscire a farsi conoscere anche oltre oceano? È la domanda che si è posto Andrea Magnone, uno dei titolari di, azienda che vende prodotti tipicini di qualità eccelsa, riuscita a farsi conoscere ed ampliare il proprio business grazie all’online. Infatti, sfruttando la vendita tramite il suo e-commerce,sta ottenendo grandi risultati, riuscendo a esportare e portare i propri prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Quando un imprenditore tradizionale come il ...