Marcell Jacobs ai Campionati Italiani: chi saranno gli avversari? Galbieri e Ali ci provano, Lai assente (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marcell Jacobs sarà l’uomo più atteso dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista domenica 27 febbraio al PalaIndoor di Ancona e punterà a difendere il tricolore conquistato dodici mesi fa sui 60 metri, preludio al trionfo sulla distanza agli Europei al coperto e ovviamente alla doppia apoteosi a Tokyo. L’azzurro si presenterà nel capoluogo marchigiano dopo aver vinto le ultime tre uscite a livello internazionale, convincendo per forma fisica e per rendimento in gara: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin. Un tris di spessore con dei tempi notevoli, a maggior ragione perché il velocista lombardo ha faticato a trovare la partenza perfetta. Agli Assoluti cercherà di migliorarsi, provando a ritoccare il suo record italiano (6.47 lo scorso anno a Torun) e ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022)sarà l’uomo più atteso deiIndoor di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista domenica 27 febbraio al PalaIndoor di Ancona e punterà a difendere il tricolore conquistato dodici mesi fa sui 60 metri, preludio al trionfo sulla distanza agli Europei al coperto e ovviamente alla doppia apoteosi a Tokyo. L’azzurro si presenterà nel capoluogo marchigiano dopo aver vinto le ultime tre uscite a livello internazionale, convincendo per forma fisica e per rendimento in gara: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin. Un tris di spessore con dei tempi notevoli, a maggior ragione perché il velocista lombardo ha faticato a trovare la partenza perfetta. Agli Assoluti cercherà di migliorarsi, provando a ritoccare il suo record italiano (6.47 lo scorso anno a Torun) e ad ...

