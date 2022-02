Mara Venier, il ritorno più dolce dove tutto è cominciato: emozioni indescrivibili – VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ogni tanto, la nostalgia delle origini si fa sentire per tutti. Anche per una donna forte come Mara Venier il richiamo delle radici è intenso, ed ecco perché le emozioni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ogni tanto, la nostalgia delle origini si fa sentire per tutti. Anche per una donna forte comeil richiamo delle radici è intenso, ed ecco perché le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matsideb : mara venier domenica in sanremo sola orietta berti balla balletto labiale risata - ParliamoDiNews : Mara Venier, lo scontro con la figlia di Lamberto Sposini: tutti i retroscena #Gossipitaliano… - redazionerumors : Mara Venier e lo scontro con la figlia di Lamberto Sposini: tutti i retroscena #MaraVenier #LambertoSposini - annjosiah : RT @ilvoloversinte: Reposted from @ilvolo Ciao a tutti e buon S. Stefano! In questa giornata di festa vogliamo annunciarvi che, a partire d… - annjosiah : RT @ilvoloversinte: Reposted from @ilvolo Ciao ragazzi, Grazie mille per averci seguito anche oggi! ?? Grazie a @mara_venier per la bellis… -