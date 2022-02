Manila Nazzaro | lo staff contro il GFVip 6 e Katia Ricciarelli | “Brutte parole”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5,è stata la grande protagonista. La soprano prima di essere eliminata, ha dato adito ad alcuni scontri con le sorelle Selassié, Miriana Trevisan e. Interviene loIl primo blocco del Grande Fratello Vip 6, è stato dedicato allo stra. In stanza SuperLed sono intervenute anche Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Come è stato affontato l’argomento, non è affatto piaciuto allodell’ex Miss Italia. Su Instagram, è comparso un post critico nei confronti di Signorini e del programma: “Non hanno mostrato...