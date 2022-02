Manila Nazzaro fa nuove pesanti accuse a Nicola Pisu: Patrizia Mirigliani minaccia di agire per vie legali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 6, Manila Nazzaro è tornata a parlare con Soleil Sorge di quello che è successo mesi fa tra Miriana e Nicola Pisu. Soleil continua a tenere il punto, sin dall’inizio è stata vicino a Nicola e considera da sempre la Trevisan, anche per come si è comportata con lui, una sorta di mantide religiosa. Manila ha provato a spiegare quello che è successo, dicendo a Soleil che lei molte cose non le sa, che non è a conoscenza di alcune situazioni. Le parole di Manila hanno fatto arrabbiare molto sia Patrizia Mirigliani che Nicola Pisu. Entrambi sono intervenuti sui social. La patron di Miss Italia in particolare, ha detto di essere pronta, qualora suo figlio lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 6,è tornata a parlare con Soleil Sorge di quello che è successo mesi fa tra Miriana e. Soleil continua a tenere il punto, sin dall’inizio è stata vicino ae considera da sempre la Trevisan, anche per come si è comportata con lui, una sorta di mantide religiosa.ha provato a spiegare quello che è successo, dicendo a Soleil che lei molte cose non le sa, che non è a conoscenza di alcune situazioni. Le parole dihanno fatto arrabbiare molto siache. Entrambi sono intervenuti sui social. La patron di Miss Italia in particolare, ha detto di essere pronta, qualora suo figlio lo ...

Advertising

ClaudiaMarchio9 : RT @blogtivvu: Manila Nazzaro tira in ballo Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani sbotta: possibili azioni legali #gfvip - BubinaZen : RT @blogtivvu: Manila Nazzaro tira in ballo Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani sbotta: possibili azioni legali #gfvip - infoitcultura : GF Vip 6: Miriana Trevisan e Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli e Soleil Sorge - EsterLigorio2 : @RosyOrlandoQ @ Io none la ricordo, ma vorrei sapere da Patrizia con quali canoni di bellezza fu scelta x fare Miss Italia Manila Nazzaro?? - 3Mastri : RT @blogtivvu: Manila Nazzaro tira in ballo Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani sbotta: possibili azioni legali #gfvip -