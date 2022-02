Mamma di rare gemelle con sindrome di Down mostra quanto siano belle e preziose per porre fine alle critiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nonostante le probabilità di partorire due gemelli siano aumentate del 72% tra il 1980 e il 2018, rimane comunque un’evenienza abbastanza rara. I parti gemellari sono circa 33 su 1.000. E quante sono le probabilità che i gemelli siano omozigoti? Circa 3 o 4 su 1.000. Perciò è, di nuovo, un’evenienza piuttosto rara. Quando Savannah Combs, 23 anni, ha scoperto di essere incinta di due bambine era emozionatissima. Ma poi ha scoperto un’altra rarità: avevano entrambe la sindrome di Down. Ovviamente è stata una notizia molto particolare. Savannah e suo marito, Justin Ackerman, sapevano che alcune persone avrebbero giudicato loro e le loro figlie a causa della loro condizione. Ma per Savannah ciò le ha rese solamente più preziose. “Ciò che hanno è molto raro, ma loro sono le mie piccole ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nonostante le probabilità di partorire due gemelliaumentate del 72% tra il 1980 e il 2018, rimane comunque un’evenienza abbastanza rara. I parti gemellari sono circa 33 su 1.000. E quante sono le probabilità che i gemelliomozigoti? Circa 3 o 4 su 1.000. Perciò è, di nuovo, un’evenienza piuttosto rara. Quando Savannah Combs, 23 anni, ha scoperto di essere incinta di due bambine era emozionatissima. Ma poi ha scoperto un’altra rarità: avevano entrambe ladi. Ovviamente è stata una notizia molto particolare. Savannah e suo marito, Justin Ackerman, sapevano che alcune persone avrebbero giudicato loro e le loro figlie a causa della loro condizione. Ma per Savannah ciò le ha rese solamente più. “Ciò che hanno è molto raro, ma loro sono le mie piccole ...

