Maltrattamenti, botte e violenze inaudite contro la compagna incinta: durissima decisione del giudice

La obbligava ad indossare il velo, la prendeva a schiaffi ed in un'occasione le ha puntato il coltello nella pancia, mentre era incinta. Condannato a 5 anni La maltrattava e la picchiava con violenza anche mentre era in dolce attesa. La drammatica vicenda arriva dalla provincia di Lecce e riguarda un 31enne originario del Marocco.

Violenza fisica e psicologica alla madre, arrivano i carabinieri e scoprono la droga in casa: arrestato un giovane Ha aggredito diverse volte la madre, una donna di 60 anni che, esasperata, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. E ora un giovane di 22 anni è finito in manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato nel pomeriggio di mercoledì, quando una pattuglia dei carabinieri del ...

Guidonia- Botte alle mogli, arrestati per maltrattamenti due mariti padroni Canale Dieci Maltrattamenti, botte e violenze inaudite contro la compagna incinta: durissima decisione del giudice La obbligava ad indossare il velo, la prendeva a schiaffi ed in un'occasione le ha puntato il coltello nella pancia, mentre era incinta. Condannato a 5 anni ...

Guidonia – Guardia giurata tormenta l’ex, arrestato per maltrattamenti Giustificava le continue botte, minacce e oppressioni all’ex convivente con la gelosia smodata, ex vigilante viene arrestato con l’obbligo dei domiciliari con braccialetto elettronico. La misura per F ...

