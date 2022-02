Malfitano | “Insigne è inutile | bisogna dirlo Vi spiego il motivo Spalletti responsabile”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La prestazione di Lorenzocon il Barcellona non è stata eccellente, secondo Mimmooramai: “È“. Non mancano le critiche adche sia dentro che fuori dal campo non sta dando il massimo. Un periodo di forma non eccellente, anche per gli infortuni subiti, ma da lui ci si attende sempre qualcosa in più.parlando didice: “Ci sono stati tanti giocatori cardine che ieri non sono stati all’altezza del loro valore,ormai èe non ha più le motivazioni per stare a Napoli. Se deve stare in campo perché addetto a calciare i rigori allora è altro conto“.ha deluso nella doppia sfida con il Barcellona.Napoli-Barcellona Sulla sfida Napoli-Barcellona di Europa League, ...