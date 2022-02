Malattie urinarie e sessuali maschili | ecco come fare prevenzione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Di patologie che riguardano nello specifico la salute urinaria e sessuale maschile parliamo con il prof. Walter Artebani, urologo che svolge attività ambulatoriale presso l’Humanitas Medical Care di Bergamo. Qual è l’attività principale dell’ambulatorio di urologia attivo a Bergamo? «La nostra attività consiste nel creare anche nel sesso maschile quella mentalità preventiva che è già molto diffusa nel sesso femminile. Negli uomini non è sempliceper la donna, che è abituata ad andare dal ginecologo nelle fasi della propria vita. Nel maschio persiste ancora una sorta di tabù nei confronti della visita urologica che prevede la tanto “temuta” esplorazione rettale. Ma c’è di più. Contrariamente a quanto accade per le donne, che godono di esami di screening ormai ben strutturati e dagli esiti sicuri –ad esempio la mammografia e il pap-test – per ...