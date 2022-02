Malattie rare: alleanza Aisla-Mario Negri per arricchire Registro nazionale Sla (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri uniscono le forze per arricchire il Registro nazionale Sla, con un'indagine volta ad identificare nuove strategie nella presa in carico del Ssn per una delle più complesse e aggressive tra le Malattie rare. L'appello rivolto alle famiglie, medici e istituzioni è il messaggio lanciato alla vigilia della XV Giornata mondiale delle Malattie rare, nella quale si ricorda ogni anno quanto sia fondamentale ascoltare la voce delle famiglie, per dare risposte mirate che colgano i loro bisogni. La Sla è, infatti, una patologia neurodegenerativa che causa la progressiva perdita delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) -(Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e Istituto di ricerche farmacologicheuniscono le forze perilSla, con un'indagine volta ad identificare nuove strategie nella presa in carico del Ssn per una delle più complesse e aggressive tra le. L'appello rivolto alle famiglie, medici e istituzioni è il messaggio lanciato alla vigilia della XV Giornata mondiale delle, nella quale si ricorda ogni anno quanto sia fondamentale ascoltare la voce delle famiglie, per dare risposte mirate che colgano i loro bisogni. La Sla è, infatti, una patologia neurodegenerativa che causa la progressiva perdita delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare Giornata mondiale delle malattie rare Il 28 febbraio si celebrerà in tutto il mondo la XV edizione del Rare Disease Day, Giornata delle Malattie Rare, l'appuntamento più importante per richiamare l'attenzione di tutti sulle necessità e i bisogni dei malati rari e delle loro famiglie. Nell'occasione, il Centro territoriale per le ...

Il Marrucino per due giorni simbolo della lotta alle malattie rare CHIETI. Da teatro a simbolo della lotta contro le malattie rare. Il Marrucino da domani a domenica 28 febbraio si illumina di fucsia, verde e blu, i colori della federazione Uniamo che porta avanti la campagna Accendiamo le luci sulle malattie rare. ...

Malattie Rare: i medici raccontano Superando.it Malattie rare, Chieti accende il Marrucino Chieti. Il Teatro Marrucino da domani a domenica 28 febbraio si tingerà dei colori della campagna di sensibilizzazione “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, promossa dalla Federazione Nazionale ...

