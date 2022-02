'Maestra, la guerra arriverà anche da noi?'. Toscana, il tema del conflitto entra a scuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) La crisi Ucraina, ecco come se ne parla tra i banchi. Molte scuole lanciano appelli per la pace. Al liceo di Porta Romana, girotondo per dire 'stop alle ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) La crisi Ucraina, ecco come se ne parla tra i banchi. Molte scuole lanciano appelli per la pace. Al liceo di Porta Romana, girotondo per dire 'stop alle ...

Advertising

Luce30692956 : @cosipegioco 'maestra ma se scoppia la guerra mio papà dovrà andare per forza a combattere?'.Ho visto i suoi occhi… - CarmineCascella : @88_Guido @FabioLasmano @FBiasin 'Si chiama diplomazia. Si chima accordo post guerra fredda che prevedeva il lascia… - _anna123456 : “Maestra Anna, sai perché c’è ancora la guerra? Perché l’uomo non si è mai evoluto.” Francesco, 9 anni. #RussiaUkraineConflict - mantegazziani : NO ALLA GUERRA solo se hai 7 anni e stai disegnando il tuo lavoretto da portare domani alla maestra. - ilcarriero : Quando si parla di guerra la storia non è maestra -