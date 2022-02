Ma quale sostenibilità: nel mondo solo il 9% della plastica viene riciclato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si fa presto a dire green. E si fa presto anche a dire riciclaggio. Il problema è che dietro l’apparenza delle parole spesso la realtà risulta assai meno rosea di quanto ci viene raccontato. Mentre i leader di mezzo mondo si infervorano parlando di sostenibilità e decarbonizzazione, per combattere – viene detto – l’inquinamento e il cambiamento climatico, il primo Global Plastics Outlook dell’Ocse dimostra infatti come l’aumento della popolazione e dei redditi stia determinando una crescita inarrestabile della quantità di plastica utilizzata e gettata via. Allo stesso tempo le politiche per raccoglierla e rigenerarla come materia seconda, per evitare di disperderla nell’ambiente, stanno miseramente fallendo. Per l’Ocse solo il 9% di tutta la ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si fa presto a dire green. E si fa presto anche a dire riciclaggio. Il problema è che dietro l’apparenza delle parole spesso la realtà risulta assai meno rosea di quanto ciraccontato. Mentre i leader di mezzosi infervorano parlando die decarbonizzazione, per combattere –detto – l’inquinamento e il cambiamento climatico, il primo Global Plastics Outlook dell’Ocse dimostra infatti come l’aumentopopolazione e dei redditi stia determinando una crescita inarrestabilequantità diutilizzata e gettata via. Allo stesso tempo le politiche per raccoglierla e rigenerarla come materia seconda, per evitare di disperderla nell’ambiente, stanno miseramente fallendo. Per l’Ocseil 9% di tutta la ...

