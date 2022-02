“Ma cosa vuoi da me?”. Alta tensione al GF Vip, scoppia la lite tra Soleil e Miriana (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non si placano gli animi nemmeno dopo la diretta del ‘GF Vip’ del 24 febbraio. Nell’appuntamento con Alfonso Signorini c’è stata l’eliminazione dal reality show di Katia Ricciarelli, ma anche tanti altri momenti tesi, tra cui il delicato tema legato a Nathaly Caldonazzo e alle sue presunte gravissime frasi. Ma ora è guerra aperta tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, infatti durante una conversazione avuta in queste ore la tensione si è alzata e l’ex ‘Uomini e Donne’ ha puntato il dito contro la coinquilina. Prima di dirvi tutto sullo scontro Soleil Sorge-Miriana Trevisan, a fare rumore anche le dichiarazioni di Clarissa Selassié contro Signorini: “Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona. Non lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non si placano gli animi nemmeno dopo la diretta del ‘GF Vip’ del 24 febbraio. Nell’appuntamento con Alfonso Signorini c’è stata l’eliminazione dal reality show di Katia Ricciarelli, ma anche tanti altri momenti tesi, tra cui il delicato tema legato a Nathaly Caldonazzo e alle sue presunte gravissime frasi. Ma ora è guerra aperta traSorge eTrevisan, infatti durante una conversazione avuta in queste ore lasi è alzata e l’ex ‘Uomini e Donne’ ha puntato il dito contro la coinquilina. Prima di dirvi tutto sullo scontroSorge-Trevisan, a fare rumore anche le dichiarazioni di Clarissa Selassié contro Signorini: “Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona. Non lo ...

