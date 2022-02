M5S, anche il nuovo statuto nasce bacato. Borrè li avverte: ecco gli articoli non conformi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si avvicina a grandi passi la consultazione del 10 e 11 marzo, convocata da vertici Cinque Stelle, per votare il nuovo statuto. E l’M5S rischia di prendere un’altra facciata. Parecchi dubbi sul nuovo statuto del M5s, su cui è convocata la consultazione, vengono sollevati dall’avvocato Lorenzo Borrè, autore del ricorso a Napoli che ha portato alla sospensione delle modifiche statutarie approvate ad agosto congelando l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. «Ma… – si chiede Borrè in un post ironico su Facebook, con tanto di foto del tabellone del Rischiatutto – l’articolo 25 del nuovo statuto M5S risottoposto al voto degli iscritti (ahi, non di tutti, nonostante le indicazioni del Tribunale di Napoli!) è conforme alle indicazioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si avvicina a grandi passi la consultazione del 10 e 11 marzo, convocata da vertici Cinque Stelle, per votare il. E l’M5S rischia di prendere un’altra facciata. Parecchi dubbi suldel M5s, su cui è convocata la consultazione, vengono sollevati dall’avvocato Lorenzo, autore del ricorso a Napoli che ha portato alla sospensione delle modifiche statutarie approvate ad agosto congelando l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. «Ma… – si chiedein un post ironico su Facebook, con tanto di foto del tabellone del Rischiatutto – l’articolo 25 delM5S risottoposto al voto degli iscritti (ahi, non di tutti, nonostante le indicazioni del Tribunale di Napoli!) è conforme alle indicazioni ...

