L’universo della Deep Technology: innovazione ad alto impatto sociale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un viaggio, quello intrapreso nella puntata di ActioNow, dove l’anima della sostenibilità e dell’impatto sociale incontra l’anima dell’innovazione. L’intento è quello di comprendere e approfondire il connubio tra le due anime e spiegare come le grandi questioni ambientali e sociali trovano risposta in un ambito dell’innovazione che sta ridefinendo i confini del business, dove etica e responsabilità sociale fanno da strada per portare un progresso significativo all’umanità.Silvia Veronese, vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione SVIEC (Silicon Valley Italian Executive Council), racconta quello che succede tra Europa e Silicon Valley, dove la creatività e la condivisione di conoscenze creano una spinta forte verso un futuro responsabile ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un viaggio, quello intrapreso nella puntata di ActioNow, dove l’animasostenibilità e dell’incontra l’anima dell’. L’intento è quello di comprendere e approfondire il connubio tra le due anime e spiegare come le grandi questioni ambientali e sociali trovano risposta in un ambito dell’che sta ridefinendo i confini del business, dove etica e responsabilitàfanno da strada per portare un progresso significativo all’umanità.Silvia Veronese, vicepresidente e membro del consiglio di amministrazioneFondazione SVIEC (Silicon Valley Italian Executive Council), racconta quello che succede tra Europa e Silicon Valley, dove la creatività e la condivisione di conoscenze creano una spinta forte verso un futuro responsabile ...

Advertising

giuccort : Il Suo guardo scavalca i cancelli della ragione e mi scioglie in luce.. Il Suo Sorriso è l'incendio nel cuore e lo… - GuidoAlieno : No alla guerra. Ma la guerra, o meglio la violenza, è insita nella natura umana, animale, vegetale. 'L'intero unive… - bbIuetae : TUTTA PER ME LA VENDETTA DELLA PRIMA PC TETE PANINO DI DICON CHE HO VENDUTO IN PREDA AD UN SECONDO DI PAZZIA MENOMA… - TerrinoniL : Un'onda d'urto più grande della nostra galassia vaga per l'Universo, e gli scienziati devono capire - MFinestri : @AzzurraBarbuto See adesso, c'è correlazione tra la perdita dei follower e l'esaltazione della guerra e l'incvivi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’universo della Un'onda d'urto più grande della nostra galassia vaga per l'Universo, e gli scienziati devono capire esquire.com